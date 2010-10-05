-BARO AVUKATI HANEFİ AVCI'NIN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ ETTİ İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın avukatı, tutukluluğun kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Alınan bilgiye göre, Hanefi Avcı'nın İstanbul Barosu tarafından atanan avukatı Bahtiyar Kurt, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçede, müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti. Basın mensuplarının, Avcı'nın karara itiraz etmeyeceğini bildirdiğini hatırlattıkları avukat Kurt, tutuklama kararının alındığı gün Avcı'ya bu karara itiraz edeceğini, bunun yasadan kaynaklanan bir hak olduğunu söylediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bugün yaptığım işlemden haberi vardır. 'Karara itiraz etmeyeceğim, tahliyemi istemiyorum' şeklindeki görüş kendisinin şahsi görüşüdür. Kendisi tutukluluğa itiraz etmeyeceğini ifade etmiştir. Ancak bana itirazı yapmamam konusunda açık ve net söylenmiş bir şey yoktur. Avukat olarak işin o tarafını bana bırakmıştır.''