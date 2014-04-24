Barlas: Gülen örgütünün de içinde olduğu kesim artık beyaz değil mor Türk

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, “Geçmiş komplolarda ve darbe girişimlerinde de başarısız olan Beyaz Türkler, 30 Mart yerel seçimlerinden de yenilgi ile çıktılar. Bu arada şimdiye kadar hep güçlünün ve galiplerin yanında duran Gülen örgütü, kaderini Beyaz Türkler'e bağladığı için, o da yenildi” dedi.

Barlas, “Şimdi Gülen örgütünün de içinde bulunduğu bu ittifakın rengi artık "Beyaz" olamaz... Halkın seçimleri karşısında sürekli yenilen bu kesime artık "Mor Türkler" demek daha doğru olacaktır” görüşünü dile getirdi.

Mehmet Barlas’ın Sabah gazetesinin bugünkü (24 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan “Artık "beyaz" değil ‘mor Türkler’i izleyeceğiz” başlıklı yazısı şöyle:

‘Artık ‘beyaz’ değil ‘mor Türkler’i izleyeceğiz’

Halkı da, halkın seçtiklerini de aşağılayan ve siyasetin kaderinin seçim sandıkları ile değil de türlü çeşitli komplolarla ve hatta yasadışı eylemlerle, darbelerle belirlenmesinden yana olan kesime "Beyaz Türkler" denildiğini biliyoruz.

Gezi eylemleri ile başlayıp, 17-25 Aralık dost-modern darbe girişimlerine dayanan süreçte, "Beyaz Türkler"in arasına kendilerini "Cemaatçi" olarak niteleyen ve renkleri sürekli değişen Gülen Örgütü'nün ileri gelenleri ve ileri gidenleri de katıldılar. Bu yeni oluşum 30 Mart yerel seçimlerine şimdiye kadar hiç denenmemiş ittifaklar kurarak girdi. Mesela CHP'nin Beyaz Türkleri, "Kemalizm"i "Gülenizm"e monte etmeyi bile denediler.

Geçmiş komplolarda ve darbe girişimlerinde de başarısız olan Beyaz Türkler, 30 Mart yerel seçimlerinden de yenilgi ile çıktılar. Bu arada şimdiye kadar hep güçlünün ve galiplerin yanında duran Gülen örgütü, kaderini Beyaz Türkler'e bağladığı için, o da yenildi.

Yine morardılar

Şimdi Gülen örgütünün de içinde bulunduğu bu ittifakın rengi artık "Beyaz" olamaz... Halkın seçimleri karşısında sürekli yenilen bu kesime artık "Mor Türkler" demek daha doğru olacaktır.

Ama belli ki Mor Türkler, kalkışmalarını Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar sürdürmeye de kararlılar. 1 Mayıs'ta Taksim'de eylem koyma kararının da bu çerçevede ele alınması aklın gereğidir...

Bu arada kendisini fesheden BDP'nin son Genel Başkanı Demirtaş'ın da "Barış Süreci"ni kimlerin sabote ettiğini ve Öcalan'ın "Sakın Gezi'ye katılmayın" uyarısını unuttuğunu ve "Taksim'de olacağız" dediğini duyduk. Demek ki "Mor Türkler"in arasında bulunmaya özenen ve renkleri tam belli olmayan Kürtler de varmış... Ve hepimiz biliyoruz ki Mor Türkler ne yaparlarsa yapsınlar, onlar değil, halkın çoğunluğu yeni Cumhurbaşkanını seçecektir...

Temel'in avcılık macerasını bilir misiniz?

Ava gidenler bir arada

Temel, dört arkadaşı ile ava çıkmış. Bir delik görmüşler ileride. Temel "Yere yatın, tavşan çıkacak delikten" demiş. Yatıp nişan almışlar ve çıkan tavşanı vurmuşlar.

Birazdan ileride bir kovuk görmüşler. Temel "Yatın, kovuktan tilki çıkacak" demiş. Yatıp nişan almışlar ve tilkiyi de vurmuşlar.

İlerlemişler. Karşılarına kocaman bir delik çıkmış bir tepenin ortasında. Temel "Yatın, bu delikten çok büyük bir hayvan çıkacak" demiş.

Ertesi gün gazetelerde "Demiryolu tünelinin ağzında raylara yatan dört avcıyı tren ezdi" diye bir haber çıkmış.

Görebildiğimiz kadarıyla, halkın kararının bir kez daha çıkacağı tünelin ağzında, raylara yatan avcılara katılmaya hevesli olanlar az değil...