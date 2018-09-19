Barlas: 1'inci Dünya Savaşı Orta Doğu'da devam etmektedir

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Osmanlı toprakları üzerinde İngiltere ile Fransa'nın çizdikleri yeni sınırlar, tam olarak yerlerine oturmamışlardır" diyerek, "Genel bir değerlendirmeye göre 1'inci Dünya Savaşı Ortadoğu'da devam etmektedir" ifadesini kullandı.

"Bu coğrafyaya İsrail'in de gecikmeli olarak girmesi ile zaten istikrarsız durumdaki Ortadoğu, 1'inci Dünya Savaşı sonrasındaki belirsizliğin egemen olduğu bir tabloyu tekrar yaşamakta gibidir" ifadesini yer veren Barlas bugünkü yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

Genel bir değerlendirmeye göre 1'inci Dünya Savaşı Ortadoğu'da devam etmektedir.

Paylaşılan Osmanlı toprakları üzerinde İngiltere ile Fransa'nın çizdikleri yeni sınırlar, tam olarak yerlerine oturmamışlardır.

Bu coğrafyaya İsrail'in de gecikmeli olarak girmesi ile zaten istikrarsız durumdaki Ortadoğu, 1'inci Dünya Savaşı sonrasındaki belirsizliğin egemen olduğu bir tabloyu tekrar yaşamakta gibidir.

Önceki gün Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu DevletBaşkanı Putin arasında varılan "İdlib Uzlaşması" Ortadoğu için 1'inci Dünya Savaşı'nın sonunu getirirken belki yine Ortadoğu için 3'üncü Dünya Savaşı düzenine ilk adımın atılmasını da simgeliyor olabilir.

Artık Ortadoğu'da belirleyici güçler olarak İngiltere ve Fransa yok. Acaba yeni Ortadoğu'da artık Amerika-İsrail birlikteliğine karşı Rusya ile Türkiye mi var?

15 Ekim'de uygulanmaya başlayacak İdlib Uzlaşmasında henüz ilk hazırlıklar yapılırken, İsrail jetlerinin yönlendirmesi ile bir Rus uçağının Suriye tarafından düşürülmesi, yeni Ortadoğu'nun eskisinden farklı bir karmaşa içinde olduğunu gösteriyor.