Barlara kilit vuruluyor

T24

İngiltere'de 52.000 barın olduğu ve ülkede her hafta yaklaşık 14 barın kapandığı belirtildi. Çoğunluğun atan kalbi olarak bilinen barlara rağbet her gün azalıyor. Fahiş alkol fiyatlarından yakınan müşteriler, barları ceplerindeki parayı emmeye çalışan kurumlar olarak nitelendirerek barlar için dünyanın Goldman Sachs'ı benzetmesinde bulunuyorlar. Giderek artan kapanan bar sayısının en çok işten çıkarılan elemanları ve dolaylı olarak ailelerini etkilediği vurgulanıyor.