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Ekonomi

Barlara kilit vuruluyor

ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere'de artan ikinci resesyon ihtimali etkilerini göstermeye başladı...

18 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere'de artan ikinci resesyon ihtimali etkilerini göstermeye başladı. Bu hafta yayınlanan bir araştırma, İngiltere'de her gün iki barın kapandığını ortaya koydu. Barların kapanmasının en büyük nedeni olarak artan fiyatlar, azalan müşteriler ve buna bağlı olarak düşen satışlar gösteriliyor. İngiltere'de resesyonun kurbanı olan barlar günden güne azalıyor. 



İngiltere'de 52.000 barın olduğu ve ülkede her hafta yaklaşık 14 barın kapandığı belirtildi. Çoğunluğun atan kalbi olarak bilinen barlara rağbet her gün azalıyor. Fahiş alkol fiyatlarından yakınan müşteriler, barları ceplerindeki parayı emmeye çalışan kurumlar olarak nitelendirerek barlar için dünyanın Goldman Sachs'ı benzetmesinde bulunuyorlar. Giderek artan kapanan bar sayısının en çok işten çıkarılan elemanları ve dolaylı olarak ailelerini etkilediği vurgulanıyor.


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