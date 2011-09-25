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Barkod sistemi ilk defa uygulandı

Başkasının yerine sınava girmeyi önleyecek olan ''Barkod Sistemi''nin pilot denemesi, bugün gerçekleştirilen TUS'ta uygulandı.

25 Eylül 2011 03:00

T24 - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) Sonbahar Dönemi sınavı, ÖSYM tarafından bugün Ankara'da iki oturumda gerçekleştirildi.        

Sınavın sabah oturumunda saat 09.30'da başlayan ''Yabancı Dil Sınavı'' 75 dakika sürdü. Öğleden sonraki ''Bilim Sınavı''nın oturumu ise saat 13.30'da başladı ve sınav saat 17.00'de sona erdi.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, sınavların sorunsuz tamamlandığını söyledi. 

Sınavlarda güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde başlattıkları çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Demir, bu yönde üzerinde çalıştıkları ''Barkod Sistemi'' uygulaması hakkında bilgi verdi. Demir, uygulamayla adayın sınava giriş belgesinde yer alacak barkod ile girişte adayın yoklamasının yapılacağını söyledi.       

Demir, ''Arama sırasında güvenlik görevlilerinin el dedektörü kullanarak adayı aramasını istiyoruz. Başkasının yerine sınava girmeyi önlemek için de 'Barkod Sistemi'ni uygulayacağız. Sınava giriş belgesi üzerindeki barkod ile adayın yoklaması kapıda yapılacak. Adayın fotoğrafını da gösterecek uygulama ile güvenlik sağlanacak. Pilot denemelerini bugün TUS'da uyguladık'' dedi. 


TUS Ankara dışında yapılacak

Demir, uzman doktor adaylarının TUS'un Ankara dışında yapılmasını talep ettğini de belirterek, sınavın bugüne kadar hep Ankara'da yapıldığını, ancak yönetmelikte buna ilişkin bir zorunluluğun bulunmadığını kaydetti.        

Demir, ''Bundan sonra sınav, Ankara'nın dışında İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler ve talep durumuna göre doğuda da yapılabilecek'' diye konuştu. 


Yabancı Dil Sınavı son kez uygulanacak 

1 Temmuz 2011 tarihli ''Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' uyarınca mesleki yabancı dil sınavı 2011-TUS Sonbahar Dönemi'nde son kez uygulandı. TUS mesleki yabancı dil sınav sonuçları en son 2014 Sonbahar TUS'u için geçerli olacak.


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