-BARKEY: ''DAHA FAZLA UZLAŞIYA GİDİLECEK'' WASHINGTON (A.A) - 12.06.2011 - ABD'de Carnegie Endowment adlı düşünce kuruluşunda görev yapan Türkiye uzmanı Henri Barkey, AK Parti'nin yüzde 50 civarında oy almasına rağmen parlamentodaki sandalye sayısının düştüğünü belirterek, ''Aslında bu iyi bir durum, çünkü daha fazla uzlaşıya doğru gidilecek'' dedi. Henri Barkey, seçim sonuçlarını AA muhabirine değerlendirirken, CHP'nin aldığı sonucun ''biraz hayal kırıklığı yarattığını'' söyledi. Seçimler öncesinde CHP'nin yüzde 30'lara varan oranlarda yüksek puan alacağının konuşulduğunu belirten Barkey, bunda CHP'nin ''Ergenekon Davası''nda yargılanan kişileri partisinden milletvekili adayı göstermesinin etkili olduğu yorumunda bulundu. Barkey, bu tercih nedeniyle CHP'nin uzun süre kendi politikalarını anlatmaktan çok neden bu kişileri milletvekili adayı yaptığını açıklamak zorunda kaldığını ve ''Ergenekon'' sanıklarının milletvekili adayı olmasının seçmenleri rahatsız ettiğini kaydetti. -''DAHA FAZLA UZLAŞIYA GİDİLECEK''- Seçim sonuçlarının ilginç bir tablo ortaya koyduğunu belirten Barkey, AK Parti'nin yüzde 50 civarında oy almasına rağmen, parlamentodaki sandalye sayısının düştüğünü ifade etti. Barkey, ''Aslında bu iyi bir durum. Çünkü daha fazla uzlaşıya doğru gidilecek'' dedi. Ancak diğer yandan yıllarca ''azınlık oyu aldığı halde Meclis'te çoğunluğu temsil etmekle'' eleştirilen AK Parti'nin aslında ''çoğunluğun partisi olduğunu kanıtladığını'' söyleyen Barkey, ''Bu durum AK Parti'ye hem özgüven kazandıracak hem de Meclis'teki sonuçlar nedeniyle uzlaşı politikasına gitmesini sağlayacak'' dedi. -''SEÇİM EN FAZLA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ETKİLEYECEK''- Seçimlere bağımsız milletvekili adayı olarak katılan BDP'lilerin ise ''büyük başarı'' sağladığını ifade eden Barkey, ''BDP, Türkiye'de Kürt sorununda tek adresin kendileri olduğunu ispat etti'' yorumunda bulundu. MHP'nin seçim sonuçları oranını ''şans meselesi'' olarak nitelendiren ve kaset skandalının MHP'ye yönelik bazı sempatiler doğurduğunu belirten Barkey, ''Belki de skandal olmasaydı MHP baraj altında kalabilirdi'' değerlendirmesini yaptı. Barkey, seçimin en önemli sonucunun Anayasa değişikliğine yönelik olacağına dikkati çekerek, Anayasanın sadece partilerin değil sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve tüm kesimleri kapsaması ve artık hazırlanan son anayasa olması gerektiğini söyledi.