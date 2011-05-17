-BARİYERLERİ PARÇALAYIP METROBÜSLE ÇARPIŞTI İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Avcılar'da metrobüs yoluna girerek burada otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. E-5 Karayolu Topkapı istikametinden Beylikdüzü yönünde ilerleyen Levent Ünal (24) yönetimindeki 34 BJ 6722 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil, daha sonra İETT Kampı Metrobüs durağından Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan otobüse çarptı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan Ünal, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ünal'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Avcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen kazada hafif yaralanan otobüs sürücüsü Yavuz Aygün'ün ilk tedavisi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Aygün, daha sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aygün, hastaneye kaldırılmadan önce gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, ''Durakta yolcu almak için durduğum sırada ne olduğunu anlamadan karşı yönden gelen otomobil çarptı'' dedi. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik tek şeritte sağlanırken, metrobüs seferleri ise kontrollü olarak sağlandı. Trafik ve metrobüs seferleri, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.