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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

12 Ocak 2018 17:17

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza öğle saatlerinde, Kaynarca ile Adapazarı arasındaki yolun Hataplı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Emin Vurgun yönetimindeki 54 VK 269 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hasar gören otomobilde sıkışan Emin Vurgun, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Emin Vurgun, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Emin Vurgun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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