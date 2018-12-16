BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL, TAKLA ATIP METRELERCE SÜRÜKLENDİ

ANKARA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi. Kazada, 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Durmuş Cengiz idaresindeki 06 DH 0501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bulvar üzerindeki bariyerlere çarparak takla attıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ tekeri ve diğer parçaları koparak etrafa savruldu. Kazada, sürücü Durmuş Cengiz ile birlikte eşi Hülya Cengiz ve 12 yaşındaki çocukları Kaan Cengiz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Gazi Hastanesi\'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü;

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-Kaza yerinden görüntü

-Vatandaş ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-

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