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Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 26 yaşındaki Yakup Kılıç, hayatını kaybetti

26 Ekim 2017 00:55

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 26 yaşındaki Yakup Kılıç, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Akabe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. TOKİ konutları yönüne giden Yakup Kılıç yönetimindeki 63 B 957 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yakup Kılıç, gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Başında kaskı olmadığı görülen Kılıç’ın acı haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Kılıç\'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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