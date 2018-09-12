Bariyerlere çarpan kasksız motosikletli öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, bariyerlere çarparak, takla atan motosikletin kasksız sürücüsü Barış Girgin (25), yaşamını yitirdi. Girgin\'in, evli ve 1 çocuk sahibi olduğu, müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Salihli yönüne giden Barış Girgin yönetimindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet, kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan motosiklet, takla attı. Kazada, motosikletin kasksız sürücüsü Girgin, yaşamını yitirdi. Barış Girgin\'in müzisyenlik yaptığı, evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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