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Bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

29 Mart 2018 03:46

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. 
Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Çenedere viyadüğü girişinde meydana geldi. Hüseyin Yalçın idaresindeki 41 L 1146 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon, ağaçlık alan içerisinde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören  sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kamyonun içerisinde mahsur kalan Hüseyin Yalçın\'ı kurtardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hüseyin Yalçın tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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