Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı demir bariyerler, aracın ön kısmına saplandı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Ankara karayolunun 12\'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Fatıma Safinur Atalay (26) yönetimindeki 06 ET 5198 otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarptı. Bir süre sürüklenen otomobilin ön kısmına bariyer ok gibi saplandı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Atalay, itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 acil sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.



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