Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yağışlı havada direksiyon kontrolünü yitiren sürücünün kullandığı otomobil, üst geçidin demir bariyerlerine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Recep Tayyip Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Mardin yönünden kent merkezine ilerleyen Mahmut Sarıtemur’un (22) kullanıldığı 34 TR 0509 plakalı otomobille yağışlı havada ıslak zeminde direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, üst geçidin demir bariyerlerine çarptı. Otomobil, sol şeritte ortadan ikiye bölünerek durdu. Otomobilin arka kısmı yaklaşık 20 metre uzağa fırlarken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobildeki sürücünün olay yerinde öldüğünü saptarken, diğer 2 yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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