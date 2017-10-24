Bariyere çarpan araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Pasinler İlçesi\'nde hafif ticari aracın refüjdeki bariyelere çarpıp takla atması sonucu araçtan fırlayan 3 kişiden 76 yaşındaki Hatun Uçar öldü, 2 kişi yaralandı.

Iğdır\'dan Erzurum\'a gelen Ahmet Uçar yönetimindeki 04 D 3192 plakalı hafif ticari araç, saat 07.00 sıralarında Pasinler İlçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Ahmet Uçar, Naime Uçar, ve Hatun Uçar araçtan fırladı. Hatun Uçar kaza yerinde yaşamını yitirirken sürücü Ahmet Uçar ile Naime Uçar yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.



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