Barıştırmak için buluşturduğu kardeşi ve eniştesine kurşun yağdırdı

Adana'da 34 yaşındaki Doğukan Hüküm, barıştırmak için bir araya getirdiği kız kardeşi 25 yaşındaki Özgecan Arslan ile ayrı yaşadığı eşi 27 yaşındaki Bekir Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

DHA’daki habere göre olay, dün (26 Nisan 2016) saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 46143 Sokak'ta meydana geldi. Özgecan Arslan, eşi Bekir Arslan ile 2 ay önce bilinmeyen bir nedenle tartışınca, yanına da 1,5 yaşındaki kızı Merve’yi alıp Yeşiloba Mahallesi'ndeki ablası Özlem Hüküm'ün evine taşındı. Burada, eşinden boşanan 2 çocuk annesi olan ablasıyla yaşamaya başlayan Özgecan Arslan, ağabeyi Doğukan Hüküm'ün isteği üzerine eşiyle barışmak için görüşmeyi kabul etti.

Antalya'da çalışan Bekir Arslan, bugün akşam saatlerinde uçakla Adana'ya gelerek Özlem Hüküm'ün evine gitti. Burada Özgecan Arslan, Bekir Arslan, Doğukan Hüküm ve Özlem Hüküm konuşurken henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine yanında taşıdığı tabancasını çıkartan Doğukan Hüküm, kardeşi Özgecan ve Bekir Arslan'a ateş etti. Silahtan çıkan mermilerin başlarına ve vücutlarına isabet ettiği Arslan çifti, kanlar içerisinde yere yığılırken, Doğukan Hüküm ise kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Özgecan ve Bekir Arslan çiftinin öldüğü belirlendi.

Çocuklar evdeydi

Doğukan Hüküm'ün silahını ateşlediği sırada ölen çiftin 1,5 yaşındaki kızları ile ev sahibi Özlem Hüküm'ün 10 yaşındaki oğlunun da evde olduğu belirtildi. Çocuklar, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada yakınlarına teslim edildi.

Özgecan ve Bekir Arslan'ın cenazeleri, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tabutların cenaze aracına konulduğu sırada polislerin, çekim yapan gazetecilerin önünü kapatması dikkat çekti.

Katil zanlısı Doğukan Hüküm ise olay yerine yakın bir noktada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüküm'ün sorgusunun devam ettiği belirtildi.