-Barıştırma girişimi iddiasına yalanlama ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye ve İsrail'i barıştırma girişiminde bulunduğu iddiasına ilişkin haberin doğru olmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, İsrail basınındaki haberle ilgili bir soruya cevabında iddiaları yalanladı. İsrail basınındaki haberde, ABD'nin Mavi Marmara insani yardım konvoyuna ilişkin gelişmeler hakkında Türkiye ve İsrail'i barıştırma amacıyla bazı girişimlerde bulunduğu ileri sürülüyordu. Sözcü Ünal, "Söz konusu haber doğru değildir. Esasen Türkiye-İsrail ilişkilerinde gelişme sağlanması için İsrail'in yapması gerekenler bellidir. Bu konudaki tutum ve beklentilerimizde bir değişiklik yoktur" dedi.