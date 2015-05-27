Barıştığı eski eşi ayrılmak isteyince av tüfeğiyle katletti!

Muğla'nın Milas İlçesi’nde oturan 33 yaşındaki Hasan Şahin Demir, boşanmalarına rağmen bir süre önce barışıp yanına yerleşen 3 çocuğunun annesi, eski eşi 39 yaşındaki Ayfer Gökmen’i çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü. Öldürülen Ayfer Gökmen'in yanında evi terk ederken yanına aldığı eşyaları bulunuyordu. Eski eşini öldüren ve olay yerinden kaçan Hasan Şahin Demir bir süre sonra polisi arayarak teslim oldu.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Aydınlık Evler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi’nde meydana geldi. Mahalledeki TOKİ Evleri’nde oturan Demir ile 3 çocuk annesi Ayfer Gökmen, bir süre önce şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı. Demir ile Gökmen, bir süre önce tekrar barışıp bir araya geldi. Çift arasında yeniden anlaşmazlık başladı. Birlikte olmak istemeyen Gökmen, bugün evi terk etmek isteyince tartışma çıktı.

Oktay Çayırlı’nın DHA’da yer alan haberine göre, eşyalarını alan Gökmen, sokağa çıkıp 75’inci Yıl Milas Devlet Hastanesi önüne kadar yürüdü. Otomobili ile peşinden gelen eski eşi Demir, sokakta durdurduğu Gökmen’i ikna etmek konuşmaya başladı. Gökmen geri dönmek istemeyince, otomobilinin bagajında bulunan ruhsatsız av tüfeğini çıkaran Demir de 3 el ateş etti. Gökmen kanlar içinde yere düşerken, Demir, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gökmen’in öldüğü belirlendi. Polisi arayan Demir, teslim oldu. Olay yerinde yapılan inceleme ardından Gökmen’in cesedi 75’inci Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda kullandığı tüfekle, birlikte emniyet müdürlüğüne götürülen Demir’in sorguya alındı.