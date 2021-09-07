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Barışmak istemeyen eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Saldırı anında çevreden müdahale edilmemesi dikkat çekti

07 Eylül 2021 11:06

Sivas'ta bir kişi kendisi ile barışmak istemeyen eski eşini defalarca bıçakladı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas’ta Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. L.E. isimli kişi 7 ay önce boşandığı eşi E.D.’nin iş yerine gelerek barışmak istediğini söyledi. Eski eş teklifi kabul etmeyince aralarında tartışma yaşandı. L.E. sokak ortasında E.D.’yi 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, L.E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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