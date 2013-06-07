Zenderlioğlu: Barışın ilk adımı cezaevinde atılıyor, hasta, tutuklu ve hükümlüler özgür kalmalı

Helin Alp / Ankara

Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlüleri ziyaret edecek olan BDP’li Barış ve Çözüm Komisyonu üyesi Hüsamettin Zenderlioğlu, “Barışın ilk basamağı cezaevinde, hükümetle ortak çalışmalarımızın sonucu olarak hasta tutuklu ve hükümlüleri ziyaret edeceğiz” dedi.

Meclis’teki Çözüm ve Barış Komisyonu iki üyesi ile cezaevine gitti. Vekiller, Sincan cezaevinde bulunan Kemal Ertürk, Zeynel Karabulut, Adnan Uysal, Selmani Özcan, Bedri Ürün, Abdulsamet Çelik, Masan Alkış, Özlem Kart, Hamit Babat, Hacı Sincar, Erol Zavar, Deniz Yıldız ve bugün ameliyat olan Abdurrahman Bayhan ağır hasta hükümlü ve tutukluları ziyaret etti.

TBMM’de kurulan Barış ve Çözüm Komisyonu, hasta, tutuklu hükümlüleri ziyaret etmek için cezaevlerine gitti. İlk ziyaret Sincan F Tipi Cezaevine yapan komisyon sırasıyla Bolu, Kandıra, Tekirdağ, Şakran ve Diyarbakır cezaevlerine gidecek.

Çözüm Komisyonu üyesi AKP’li Mehmet Metiner ve BDP’li Hüsamettin Zenderlioğlu Sincan F Tipi’ndeki tutuklu ve hükümlülerle görüşmek üzere cezaevine gitti.

Geçen hafta Adalet Bakanlığı ile görüşerek cezaevindeki hasta tutuklu ve hükümlüler için Çözüm Komisyonu olarak devreye girmek istediklerini söyleyen BDP’li Zenderlioğlu “Hükümet ile birlikte barışın ilk basamağını cezaevinde başlatmak istiyoruz” dedi.

Barış ve Çözüm Komisyonu olarak hasta ve tutuklu hükümlülerle görüşerek cezaevlerindeki koşulları izleyecek.

Komisyon 10 gün önce Adalet Bakanlığı ile görüşerek cezaevleri ile ilgili ortak bir yol planı hazırladı. Komisyon her hafta Cuma günü hasta ve tutukluların olduğu bir cezaevine gidecek. Komisyon üyesi BDP’li Zenderlioğlu T24’e konuştu.

Zenderlioğlu şunları söyledi:

“Barışın ilk basamağı cezaevinde, hükümetle ortak çalışmalarımızın sonucu olarak hasta tutuklu ve hükümlüleri ziyaret edeceğiz. 121 ağır olan 108'i acil olmak üzere 230 hasta tutuklu ve hükümlü için hasta tutsaklara özgürlük istiyoruz. Hükümet cezaevindeki tutuklular için hazırlık yapıyor. Cezaevindeki tutukluların bazılarının hijyenik ortamda tedavileri yapılacak. Hasta tutsakların talepleri için en yakın sürede bir çare olmamız gerekiyor. Vakit varken daha iyi tedavi olmalarını sağlayabiliriz. Adalet Bakanlığı tutuklu ve hasta mahkûmların tahliye olmaları için gerekli prosedürleri hızlandırıyor. Yakında Cumhurbaşkanı ile diyaloga geçecek.”