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Dünya

Barışgücü 1 yıl daha Lübnan'da BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

31 Ağustos 2011 04:49

-Barışgücü 1 yıl daha Lübnan'da BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 31.08.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki barışgücünün süresini bir yıl daha uzattı. Konsey, Lübnan'daki durumun, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturmayı sürdürmesi nedeniyle bu ülkedeki BM barışgücü misyonunun görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı. Lübnan silahlı kuvvetleriyle birlikte görev yapan BM barışgücünün rolünden övgüyle bahseden BM Güvenlik Konseyi, ülkede barışgücü askerlerine yönelik terörist saldırıları sert bir dille kınadı. Konsey, Lübnan'da tüm taraflara, BM personelinin güvenliğine saygılı davranma çağrısında bulundu. Lübnan'da, 2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasındaki savaştan sonra sayıları yaklaşık 12 bine çıkarılan BM barışgücü askerleri, 1978 yılından bu yana ülkenin İsrail sınırındaki güney bölgesini izlemekle görevli.

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