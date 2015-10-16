'Barışçıl Kürtlerle çözüm şart'



DW Türkçe: Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazar günü İstanbul’a giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkîdaşı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Merkel’in gündemindeki önemli konulardan biri mülteci sorununun çözümü. Bu konuda Türkiye önemli bir ortak olarak görülüyor. Sorunun çözümünde Türkiye'den somut beklentiniz nedir?

Uhl: Bir yandan Suriye ve diğer ülkelerden gelen mülteciler yüzünden Türkiye’nin üzerine büyük yük biniyor. Diğer yandan da bu mültecilerin Avrupa’ya gelmesini engellemek için Türkiye’ye büyük sorumluluk düşüyor. Bizim bu yükü paylaşarak, Türkiye’ye mültecileri kabul etmesi veya Avrupa’ya gelmiş olan mültecileri geri alması için malî açıdan yardım etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye desteği hak ediyor. AB ve Almanya’nın da malî destek sağlaması şart ve zaten bu desteği verecekler.

DW Türkçe: Peki, Türkiye'nin somut ne gibi adımlar atmasını istiyorsunuz?

Uhl: Türkiye'nin, insan kaçakçılarına ait şişme bot ve gemilerin sürekli olarak Yunanistan’a geçmesine ve insan kaçakçılarının faaliyetlerine devam etmesine izin vermemesi gerekiyor. Türkiye’nin insan kaçakçıları ile mücadele etmesi lâzım.

DW Türkçe: Başbakan Merkel’in Türkiye’yi ziyaret edecek olması muhalefetteki Yeşiller Partisi ile Sol Parti’nin eleştirilerine hedef oldu. Muhalefet bu ziyaret ile Almanya Başbakanı’nın, Erdoğan’a destek verdiğini savundu. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz?

Uhl: Ben tabii ki Başbakanın Türkiye ziyaretini savundum. Başbakan Erdoğan’ın çıkarlarını koruyarak, seçimlerde onu desteklemek için Türkiye’ye gitmiyor. Tam aksine Merkel, Almanya’nın çıkarlarını gözeterek, mülteci krizini ve Suriye sorununu görüşmek üzere gidiyor.

DW Türkçe: Seçimlerden kısa bir süre, Ankara’da düzenlenen saldırıların ardından Türkiye’deki atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uhl: 100 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bu üzücü saldırı kuşkusuz halk arasında büyük tedirginliğe yol açıyor ve Türkiye’nin istikrarsızlaşması tehlikesini doğuruyor. Bunun engellenmesi lâzım. Ayrıca şimdi şüpheli isimlerin kanıt olmadan açıklanması da oldukça tehlikeli. Saldırının aydınlatılması ve suçluların hesap vermesi gerekiyor. Bu son derece açık. Ancak Türkiye’nin, Türk hükümetinin barışçıl Kürtlerle sağduyulu bir şekilde bir arada yaşanmasını sağlaması gerekiyor. Kürt teröristlerle değil, sadece barışsever Kürtlerle Türkiye’nin makul bir çözüm bulması gerekiyor.

@ Deutsche Welle

Jülide Danışman