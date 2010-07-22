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BARIŞA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜLER ESKİŞEHİR (A.A)

22 Temmuz 2010 14:31

-BARIŞA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜLER ESKİŞEHİR (A.A) - 22.07.2010 - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Mustafa Polat (34) idaresindeki 27 UY 927 plakalı kamyonet, Eskişehir-Mahmudiye karayolunun 45. kilometresinde takla atıp şarampole devrildi. Kazada, Fethiye Yanar (49) ve İlayda Polat (6) olay yerinde öldü. Yaralanan, Mustafa Polat, eşi Aslı (28), çocukları Tuğba (13) ve Kerim Polat (1) ile ağabeyi Mehmet Polat (38) ve onun kızı Çiğdem Polat (2), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailenin, dargın olan akrabalarını barıştırmak için Gaziantep'ten Bursa'ya gittikleri öğrenildi.

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