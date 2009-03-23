Barış'a Bremen kancası



Alman spor dergisi Kicker, Bundesliga takımlarından Werder Bremen'in, Galatasaray'da forma giyen Alman U21 Milli Takımı'nın oyuncusu Barış Özbek ile ilgilendiğini yazdı.





Alman spor dergisi Kicker, Bundesliga takımlarından Werder Bremen'in Galatasaraylı Barış Özbek'i kadrosuna katmak istediğini iddia etti.



Haberde, Werder Bremen'de Frank Baumann'ın sözleşmesinin bu sezon sonunda sona ereceği ve kulübün ''6 numara'' için arayışta olduğu, bunun için Rot-Weiss Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış'ın düşünüldüğü belirtildi.



Barış'ın Galatasaray'daki sözleşmesinin 2011 yılında sona ereceği kaydedilen haberde, ancak daha önce futbolcunun Kicker'e verdiği röportajında, Almanya'da bir takıma transfer olmasının kendisini Alman (A) Milli Takımı'na yaklaştıracağını söylediği hatırlatıldı.