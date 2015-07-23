Barış Yürüyüşü ne zaman?

Suruç katliamını protesto amacıyla pazar günü İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Barış Yürüyüşü"ne kitlesel katılım çağrısı yapıldı. Toplantıyı takip eden bir gazetecinin "Yürüyüş için valilik izni alındı mı?" sorusuna tepki gösteren tertip komitesi, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri demokratik bir haktır, izin alma zorunluluğu yok" yanıtını verdi.

DHA'dan Gülseli Kenarlı ve Özkan Arslan'ın haberine göre, "Barış Bloku"nun "Büyük Barış Yürüyüşü" ile ilgili Makine Mühendisleri Odası (MMO)'dadüzenlediği basın toplantısında, yürüyüşün pazar günü Taksim Tepebaşı'nda bulunan TRT binası önünde saat 16.00'da başlayacağı, Aksaray'a yürüneceği açıklandı.



Toplantıya HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Garo Paylan, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Samet Mengüç ve İHD Azınlıklar Komisyonu üyesi Meral Çandır katıldı.

Toplantıda konuşan Samet Mengüç, Barış Bloku'nın çağrısıyla Pazar günü yapılacak yürüyüş hakkında bilgi vererek, "Dün bu iktidarın belki ikinci üçüncü temsilcisi konumundaki bir insanın yaptığı talihsiz açıklamanın insan zekasıyla alay edercesine yaklaşımlarla hâlâ bu toplumu evirmeye çalıştıklarının tipik bir göstergesidir. Ama her şeye rağmen ne kadar acıları yaşarsak yaşayalım biz insana dair olan barışa dair olan her yerde olma mücadelesini vereceğiz. Bu yürüyüşte bu amaçla düzenlenmiştir" dedi.

Valilikle görüşmeler devam ediyor

Bir gazetecinin, "Yürüyüş için valilik izni alındı mı ve güvenlik önlemleri nelerdir" şeklindeki sorusuna HDP'li vekil Filiz Keretecioğlu şöyle yanıt verdi: "Görüşmeler daha devam ediyor. Pazar gününe kadar zamanımız var zaten."



