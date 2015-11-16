Barış Yarkadaş'tan Paris için taziye mesajı: Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesi katliamlarla durdurulamaz

İstanbul’daki Fransız Başkonsolosluğu’nda Paris katliamında hayatını kaybedenler anıldı. CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, taziye mesajında "Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesi bombalar ve katliamlarla durdurulamaz" dedi.

Fransız Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma töreninde konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach dayanışma ve desteklerinden dolayı Türklere teşekkür etti. Anma törenine CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Selina Doğan, CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Uluğ ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Fransız başkonsolosuna taziye mesajı ileterek, dayanışma duygularını paylaştı.

Konsoloslukta açılan taziye defterine CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş şunları yazdı:

“Acınızı paylaşıyoruz...

Eşitlik,

Özgürlük ve

Kardeşlik mücadelesi bombalar ve

Katliamlarla durdurulamaz”​