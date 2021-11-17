Barış Yarkadaş: İşte Erdoğan'ın kafasındaki son plan

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, AKP'lilerin üzerinde çalıştığı ve topluma nasıl anlatacaklarını düşündüğü yeni seçim planını yazdı.

"Erdoğan, 'Başkanlık' adı verilen sistemi en azından seçimlere kadar savunacak. Ancak Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan yüzde 50.1 şartını ortadan kaldırmak için de gayret edecek" diyen Yarkadaş, ismini açıklamadığı bir AKP'linin, 50+1 ile ilgili olarak, “15 Temmuz sonrası, bu sisteme geçmeye biraz da mecbur kaldık. Başka bir seçeneğimiz yoktu” dediğini aktardı.

Yarkadaş, parti içinde konuşulanları şöyle aktardı:

“Erdoğan’ın MHP, Vatan Partisi ve BBP’nin desteğine rağmen, yüzde 50.1’i ilk turda alabilmesi ‘’imkansız ötesi’’ olarak görülüyor. Ancak bu oranı yüzde 40’a indirmeyi teklif etmek ise ‘seçmende güven zaafiyeti yaratır’ diye tercih edilmiyor. Bazı AKP’liler ise Arjantin Modeli olarak bilinen yüzde 45’i öneriyor.

Ancak tüm bunlardan geriye, kala kala ‘Seçimi ilk turda en çok oy alan kazansın’ maddesi kalıyor. AKP’li kurmaylar, şimdi bu teori üzerine kafa yoruyor ve bunun topluma nasıl anlatılacağı üzerine düşünülüyor. Tabii bunu sadece topluma değil, önce iktidar ortağı MHP’ye anlatabilmeleri gerekiyor. MHP’nin bu teklife sıcak bakmayacağı aşikâr…”

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