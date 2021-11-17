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Barış Yarkadaş: İşte Erdoğan'ın kafasındaki son plan

"Erdoğan, 'Başkanlık' adı verilen sistemi en azından seçimlere kadar savunacak ancak..."

17 Kasım 2021 08:17

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, AKP'lilerin üzerinde çalıştığı ve topluma nasıl anlatacaklarını düşündüğü yeni seçim planını yazdı.

"Erdoğan, 'Başkanlık' adı verilen sistemi en azından seçimlere kadar savunacak. Ancak Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan yüzde 50.1 şartını ortadan kaldırmak için de gayret edecek" diyen Yarkadaş, ismini açıklamadığı bir AKP'linin, 50+1 ile ilgili olarak, “15 Temmuz sonrası, bu sisteme geçmeye biraz da mecbur kaldık. Başka bir seçeneğimiz yoktu” dediğini aktardı.

Yarkadaş, parti içinde konuşulanları şöyle aktardı:

“Erdoğan’ın MHP, Vatan Partisi ve BBP’nin desteğine rağmen, yüzde 50.1’i ilk turda alabilmesi ‘’imkansız ötesi’’ olarak görülüyor. Ancak bu oranı yüzde 40’a indirmeyi teklif etmek ise ‘seçmende güven zaafiyeti yaratır’ diye tercih edilmiyor. Bazı AKP’liler ise Arjantin Modeli olarak bilinen yüzde 45’i öneriyor.

Ancak tüm bunlardan geriye, kala kala ‘Seçimi ilk turda en çok oy alan kazansın’ maddesi kalıyor. AKP’li kurmaylar, şimdi bu teori üzerine kafa yoruyor ve bunun topluma nasıl anlatılacağı üzerine düşünülüyor. Tabii bunu sadece topluma değil, önce iktidar ortağı MHP’ye anlatabilmeleri gerekiyor. MHP’nin bu teklife sıcak bakmayacağı aşikâr…”

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Ne olmuştu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından şikayet ettiğini aktarmıştı.

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Karamollaoğlu'nun sözlerinin ardından siyasette 50+1 tartışması başlamıştı. 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, konuya ilişkin olarak, "Anayasa toplantısında 50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum.  Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık.  50 + 1 ciddi problem çıkarıyor.  Gelecekte de çıkaracak." açıklamasını yapmıştı.

MHP lideri Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cemil Çiçek'in açıklamasını  "kuşku verici" olarak yorumlamış, "Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini, Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Buradan ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?" diye konuşmuştu.

"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli, yüzde 50 + 1'dir"  diyen MHP lideri Bahçeli, "Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek bir şekildir. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yüzde 50+1 oyu eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir" ifadelerini kullanmıştı.

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