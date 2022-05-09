Barış Yarkadaş’tan muhalefete: Umarım bu rehavet, yerini bir an önce “seçim kazanma kaygısı”na bırakır

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, altı muhalefet partisinin rehavete kapıldığını belirterek, “Umarım bu rahatlık, yerini bir an önce ‘seçim kazanma kaygısı’na bırakır. Zira; bu bakış açısı seçim kazandırmaz, aksine Türkiye’nin geleceğini yeniden AKP ve MHP’nin ellerine teslim eder” diye seslendi.

Yarkadaş, muhalefet kulislerinde konuşulan, “Muhalefet adayının kazanma sorunu yok” yorumlarını hatırlattığı bugünkü yazısında endişelerinden bahsetti, muhalefete seslendi. “Başta CHP’liler olmak üzere neredeyse tüm muhalefet partilerinin yetkilileri ‘Bu iş artık bitti’ havasından bir türlü sıyrılamıyor… Oysa ki; gerçek hiç de öyle değil” diyen Yarkadaş, “AKP tüm kamuoyu araştırmalarında hâlâ yüzde 30 bandında görülüyor!” diye uyardı.

“Muhalefet partilerinin kurmayları, derinleşen ekonomik krizin seçmenin tüm duygu ve düşüncelerini derinden etkileyeceği ve bunun sandığa yansıyacağını düşünüyor. Peki o halde AKP nasıl oluyor da hâlâ yüzde 30’lar bandında dolanıyor? Demek ki; “Nasıl olsa ekonomik kriz var, AKP bu krizin karşısında dayanamaz” demek ve rehavete kapılmak gerçekçi değil” diyen Yarkadaş, “Umarım bu rehavet, yerini bir an önce ‘seçim kazanma kaygısı’na bırakır” dedi.

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