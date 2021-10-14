Barış Yarkadaş’tan AKP kulisi; “Bireysellik çok fazla ön planda, grubun kontrolü kaybedildi”

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, ismini açıklamadığı bazı AKP’li isimlerin “Külliye ile parlamento grubumuz arasındaki bağ koptu. Biz artık ne kendi gündemimizi ne de muhalefetin gündemini takip edemiyoruz. Gündemi son dönemlerde hep muhalefet belirliyor” değerlendirmesini aktardı.

Yarkadaş’ın aktardığına göre; milletvekillerin bu gibi bazı durumları anlatmak için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yoğun bir şekilde randevu talep ettiğini söyleyen aynı AKP’li yönetici, "TBMM grubunu başarısız olarak değerlendiren arkadaşlarımız var. Bireysellik çok fazla ön planda. Grubun kontrolü kaybedildi” tespitini yaptı. Erdoğan’ın şikayetlerin artması üzerine önümüzdeki günlerde milletvekilleri ile gruplar halinde görüşeceğini de belirten söz konusu AKP'li, “Sanırım orada herkes Reis’e gerçek tabloyu anlatacak” dedi.

Aynı isim son günlerde ortaya atılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanlığı’na aday olabileceği iddiasına ilişkin olarak da, “Cesaret edemez…” yorumunu yaptı.

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