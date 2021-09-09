Barış Yarkadaş: Sanırım iktidar, sahaya yeni bir beşli şirketler grubu daha sürdü

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, AKP döneminde büyük kamu ihalelerini alarak büyüyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “5’li çete” dediği şirketlerin iktidarın değişmesi ihtimalinden duydukları bazı rahatsızları ifade ettiği bugünkü yazısında, “Sanırım iktidar da bunun farkında olduğu için, sahaya yeni bir beşli şirketler grubu daha sürdüler” dedi.

“İktidarın saçma sapan yatırımları onları da yormaya ve korkutmaya başladı. Bu yüzden biraz tedirgin oldukları; ‘Düzen değişir ve AKP giderse ne yaparız?’ kaygısı taşıdıkları konuşuluyor” diyen Yarkadaş, “İktidarın ‘günü kurtarma, rant yaratarak kasayı doldurma ve siyaset yapma’ anlayışı, artık AKP’ci iş insanlarını da kara kara düşündürüyor” dedi. “Sanırım iktidar da bunun farkında olduğu için, sahaya yeni bir beşli şirketler grubu daha sürdüler” diyen Yarkadaş, bu şirketleri; Rönesans Holding, ERG İnşaat, Taşyapı, Özaltın ve Yapı-Yapı İnşaat olarak sıraladı.

“Adı geçen şirketlerin en önemli özelliği davet usulü ile ihale alması ve bu ihalelerin hazine garantili olması… Yani; hükümet bu şirketleri ihaleye girmesi için davet ediyor, ardından ise yapacakları tüm işler için Euro cinsinden garanti veriyor” diyen Yarkadaş, birkaç ihale örneği vererek şöyle dedi:

“Bu ihaleleri alan şirketlere ödenecek paraların tümü, senin, benim cebimden çıkıyor ve çıkacak… AKP’nin günü kurtarmaya dayalı rant politikaları, soframızdaki porsiyonları daha da küçültecek… Kısacası o paralar hepimizi biraz daha yoksullaştıracak.”

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