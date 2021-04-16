Barış Yarkadaş: Niğde İl Başkanı hakkında "128 milyar dolar nerede?" pankartından dolayı tutanak tutuldu

Eski CHP milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, daha önce astıkları “128 milyar dolar nerede?” pankartı nedeniyle ifade veren ve ardından yine il binasına yalnızca “128 nerede?” pankartı asan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem hakkında polislerin tutanak tuttuğunu duyurdu.

CHP Niğde İl Başkanlığı'nda asılı olan "128 milyar dolar nerede?" pankartının kaldırılmasının ardından İl Başkanı Erhan Adem ifade vermiş, ardından Erhan Adem, il başkanlığı binasına "128 nerede?" yazılı pankart asarak, "Bu sefer ne yapacaklar merak ediyorum" demişti.

Yarkadaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 3 polis, CHP Niğde İl Başkanlığı'na gelerek, Başkan Erhan Adem hakkında dün asılan ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ yazılı pankarttan dolayı tutanak tuttu. CHP'li Adem'e ‘Kabahatler Kanunu'nu ihlal etmek’ten tutanak tutuldu. Yeni pankart da indirildi” diye yazdı.



