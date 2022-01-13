Barış Yarkadaş: Muhalefet, tarikat ve cemaatlerden oy alabilme hayali yüzünden, gericiliğe ve dini dayatmalara ses çıkaramayacak bir hale getirilmiştir

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren üniversite öğrencisi Enes Kara’yla ilgili CHP, İyi Parti ve HDP genel başkanlarının sessizliğe gömüldüğünü söyledi. Yarkadaş, “Her üç parti de ‘cemaat ve tarikatları kızdırmamak’ ve ‘onlardan gelmesi muhtemel olan oyları kaçırmamak’ için susmayı tercih etti” dedi.

“Muhalefet partileri, AKP’nin yarattığı sözde muhafazakarlığın ideolojik hegemonyasına teslim olmuş, cemaat ve tarikatlara karşı tek bir söz söyleyemez hale gelmiştir” diyen Yarkadaş, eleştirilerine şöyle devam etti:

“İşte bu AKP – tarikat ve cemaatların siyasi zaferidir! Muhalefet kendilerine hiçbir zaman oy vermeyeceği bilinen tarikat ve cemaatlardan oy alabilme hayali yüzünden, gericiliğe, yobazlığa ve dini dayatmalara ses çıkaramayacak bir hale getirilmiştir. ‘Popstar’ denilerek küçümsenen Tarkan, kimi siyasetçilerden daha cesur ve ileri bir tavır almıştır. Böyle umut olunmaz! Böyle alternatif olunmaz! Gençliğe ve halka böyle umut verilmez!

Enes Kara, öğretmen olan babası tarafından Nur Cemaati’nin yurda çevirdiği bir apartmanda, cemaatin baskılarına dayanamadığı için çığlık atıyor ve ‘’Kardeşlerim de aynı durumda, onlar için de üzülüyorum’’ diyor. Mektubunda ve videosunda, cemaatin kendisine yaptığı baskıları ayrıntılı bir biçimde anlatıyor. Enes, çığlık atarken, ‘’Duyun beni’’ diyor! Ve bu ülkede yüzbinlerce genç Enes’le aynı baskıyı yaşıyor! Muhalefet böyle bir durumda neden susar? Muhalefetin yeri göğü inletip bu duruma yol açan siyasi iktidardan hesap sorması gerekmez mi?

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