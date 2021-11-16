Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısı parti tabanını hem üzüyor hem de burnundan solumasına yol açıyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısının partide tepkiyle karşılandığını, “reddi miras” olarak değerlendirildiğini, parti tabanını hem üzdüğünü hem de burnundan solumasına yol açtığını yazdı.

CHP liderinin “Partimizin açtığı derin yaralar ifadesini sert bir dille eleştiren Yarkadaş, şöyle yazdı:

“Bakın; göreceksiniz, bu söz, sadece Kılıçdaroğlu’nun değil, CHP’nin de peşini bırakmayacaktır! Kılıçdaroğlu, bu sözü sarf ederken, ‘tarihsel olaylar, yaşandığı zaman dilimi içinde değerlendirilir’ ilkesini göz ardı etmiş ve belki de farkında bile olmadan, toptan bir reddiye içine girmiştir. CHP yönetimi bu tahribatın farkında mıdır; doğrusu bilmiyorum… Olduklarını da sanmıyorum…”

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