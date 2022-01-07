Barış Yarkadaş: “Kesinlikle sokağa çıkmayacağız’’ demek, parlamento dışı muhalefetin yapacağı etkinlikleri de “kriminal” hale getiriyor!

Korkusuz yazarı, eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sokağa çıkarsanız, sizi önümüze katar kovalarız” minvalindeki söylemine muhalefet kanadından gelen “sokağa çıkmayacağız” açıklamalarını eleştirdi.

“Muhalefetin bu tavrı, iktidarın üzerinde artık hiçbir caydırıcılıklarının kalmayacağı anlamına geliyor. Toplumsal talepleri için sokağa çıkmayacağını ilan eden bir muhalefet, iktidarı nasıl etkileyecek ve nasıl durduracak acaba? İktidar, seçime kadar istediği her şeyi yapacak; muhalefet de ‘seçim günü’nü bekleyecek, öyle mi?” diyen Yarkadaş, “İlginç bir demokrasi anlayışı doğrusu” görüşünü ifade etti.

"Erdoğan muhalefeti ‘Elektrik zamlarını bile protesto edemeyecek’ hale getirmiştir"

“AKP genel başkanı, muhalefeti artık ‘Elektrik zamlarını bile protesto edemeyecek’ hale getirmiştir. Çünkü; sokağa çıkmak, hak aramak, dert anlatmak, kamuoyu oluşturmak, toplumu uyarmak ve çözüm yolu göstermek, muhalefet açısından da 'kriminal' bir durum olarak kabullenilmiştir” değerlendirmesi yapan Yarkadaş, şu görüşlerini paylaştı:

“Oysa ki; meşru, şiddete bulaşmayan, kimsenin özgürlüğünü kısıtlamayan, hiç kimseye zarar vermeyen sokak eylemleri yapılmalı ve iktidara meydanın boş olmadığı gösterilmeliydi. Meşru gösteriler ve basın açıklamaları demokrasinin nefes borusudur. Halk, sokağa çıkar, kamuoyu oluşturur, derdini anlatır, çözüm arar… İktidar da bu talepleri görür, ona göre adım atar. Dolayısıyla, meşru ve şiddete bulaşmayan her eylem, aynı zamanda demokrasiye nefes de aldırır. Sokak, demokrasinin hava deliğidir.”

"Muhalefet 'Kesinlikle sokağa çıkmayacağız' diyerek, parlamento dışı muhalefetin yapacağı etkinlikleri de 'kriminal' hale getiriyor"

Öte yandan Yarkadaş, “Burada vahim bir durum daha var” diyerek, “Muhalefet partilerinin sözcüleri, ‘Biz kesinlikle sokağa çıkmayacağız’ diyerek, parlamento dışı muhalefetin yapacağı etkinlikleri de ‘kriminal’ hale getiriyor. Bu anlayış, AKP’nin elini rahatlatıyor” dedi.

Yarkadaş, “Defalarca söyledik ama muhalefet anlamamakta ısrar ediyor: ‘AKP ne der?’, ‘MHP ne der?’ diye siyaset yaptığınız sürece, iktidarın çizdiği sınırların dışına çıkamazsınız” ifadelerini kullandı.

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