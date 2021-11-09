Barış Yarkadaş: Gül, ideal olanı, Soylu ise gerçek olanı ifade ediyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki atışmaya ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Gül, ideal olanı, Soylu ise gerçek olanı ifade ediyor” dedi.
“Soylu ile Gül’ün polemiği sürerken, Gül’ün Türkiye’de sanki hukuk işliyormuş gibi konuşmasının gerçekçi hiçbir yanının olmadığını bir kez daha hatırlatmak gerek. Türk yargısı ne yazık ki; siyasi iktidarın ağır yönlendirmesi ve etkisi altındadır. Bu yüzden yargıya güven yüzde 20’ler seviyesine inmiştir. Bunu ben değil, TBMM’de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söylüyor” diyen Yarkadaş devamında şunları kaydetti:
“Sözün özü: Türkiye’deki yargı ve yönetim anlayışı, Süleyman Soylu’nun sözleriyle bir kez daha ortaya konmuştur. Gül, ideal olanı, Soylu ise gerçek olanı ifade ediyor. Aklı başında hiçbir insan, ‘’Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsızdır, hakimler vicdanlarına göre karar veriyor’’ diyemez. AKP hukukun en küçük kırıntısını bile bırakmamıştır. Kısacası, ‘hukuk arkadan da’ gelmemektedir. Ne yazık ki; hiç gelmemektedir!”
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Ne olmuştu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:
“110 bin metruk bina vardı, biz bunun 75 binden fazlasını yıktık. 15 binini de restore ettik. Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki ‘Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Çünkü o bina orada durdukça orada uyuşturucu kullanılıyor. Vatandaş geliyor diyor ki muhtara “Bu binayı ne yapacaksın.” Muhtar “mahkeme kararı var yıkamayız” diyor. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın kim yıktı biz nereden bilelim ya!”
Bakan Gül de, katıldığı "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı" başlıklı sempozyumda Soylu2nun ismini anmadan kendisine yanıt vermiş, Geçmişte yaşanan her şey esas itibariyle bugüne bir mesaj ve aynı zamanda sorumluluk ifade etmektedir. Kanaatimce geçmişte yaşananlardan alınması gereken en önemli mesaj hukuk devleti ilkesinin demokrasimiz açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğudur. Bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullanmıştı.
TIKLAYIN - Bakan Gül'den Soylu'ya gönderme: Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti