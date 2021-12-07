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Barış Yarkadaş görüntüleri paylaştı: Bir vatandaşımız yolladı, polis ve bekçi, bir genci tokatlıyor; 'seni öldürürüm' diyor; cürete bakın

07 Aralık 2021 16:05

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Aydın'da yaşayan bir vatandaşın kendisine gönderdiği bir videoyu paylaştı. Paylaşılan videoda polisin bir vatandaşı tokatlayıp ardından 'seni öldürürüm' dediği duyuluyor.

Yarkadaş Twitter hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü: 

"Bu videoyu Aydın’da yaşayan bir yurttaşımız yolladı. Yer; Aydın Efeler Orta Mahalle… Polis ve bekçi, bir genci tokatlıyor. Polis bir süre sonra geri geliyor ve gence “Seni öldürürüm” diyor. İşkence sokağa taşınmış… Polisteki cürete bakın. Hukukun kalmadığını bildiği için rahat!" 
 
 
 
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