Barış Yarkadaş görüntüleri paylaştı: Bir vatandaşımız yolladı, polis ve bekçi, bir genci tokatlıyor; 'seni öldürürüm' diyor; cürete bakın

"Bu videoyu Aydın’da yaşayan bir yurttaşımız yolladı. Yer; Aydın Efeler Orta Mahalle… Polis ve bekçi, bir genci tokatlıyor. Polis bir süre sonra geri geliyor ve gence “Seni öldürürüm” diyor. İşkence sokağa taşınmış… Polisteki cürete bakın. Hukukun kalmadığını bildiği için rahat!"