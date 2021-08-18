Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın Taliban planını yazdı: Krizi fırsat olarak kullanmak ve ‘Batı’nın vazgeçemediği alternatifsiz lider’ olmak istiyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabil’i de ele geçiren Taliban’la ilgili planlarını yazdı. Erdoğan’ın Afganistan’da gelişen son süreci kendi lehine çevirmeye çalıştığını ileri süren Yarkadaş, “Erdoğan, Taliban’la yaptıracağı görüşmeler üzerinden hem Batı ve ABD ile hem de bölgeyle ilişkisini güçlendirmeyi tasarlıyor” dedi.

Yarkadaş şu öngörülerde bulundu:

“Afganistan’dan Batı’ya doğru yaşanması beklenen göçün, Batı’da yaratacağı travmayı bilen Erdoğan, bunu fırsata çevirmek istiyor. Erdoğan, yeni süreçte Taliban ile diplomatik bir ilişki kurabildiği takdirde, AB ve ABD’nin kendisine daha çok ihtiyaç duyacağını düşünüyor. Bunun sonucunda da AB ve ABD’nin kendisinden vazgeçemeyeceğini hesaplıyor. Kısacası; Erdoğan Afganistan krizini bir fırsat olarak kullanmak ve ‘Batı’nın vazgeçemediği alternatifsiz lider’ olmak istiyor.”

“Taliban’a övgü dizmek, kadınlara düşmanlığı savunmaktır. Herkes aklını başına alsın!”

Öte yandan “Taliban, bizzat emperyalistlerin kurduğu, eğitip donattığı ve sosyalizme karşı saldırttığı gerici – yobaz bir örgüttür” diyen Yarkadaş, Doğu Perinçek’in Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi’nden Taliban’a yapılan övgüye, “Böyle gerici, yobaz ve kanlı bir örgüte övgü dizmek, Atatürk’ü ve devrimlerini hiç anlamamaktır. Taliban’a övgü dizmek, kadınlara düşmanlığı savunmaktır. Herkes aklını başına alsın! Taliban insanlık düşmanı eli kanlı bir örgüttür. Taliban’a anti-emperyalist demek, bu uğurda canlarını vermiş olan aydınlarımıza hakarettir” diyerek tepki gösterdi.

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