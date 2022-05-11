Barış Yarkadaş: Ekmek alamıyorsanız, ev alın…

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ilk defa ev alacaklara 2 milyon liraya kadar 10 yıl 0.99 faiz kredisini eleştirdi. Uzun ekmek kuyruklarını hatırlatan Yarkadaş, “Ne dersiniz; ‘Biz ekmek alamıyoruz, ne evi!’ diye tepki gösteren olursa, ‘Ekmek alamıyorsanız, ev alın’ diyen biri çıkar mı içlerinden? Çıkarsa hiç şaşırmam” dedi.

Yarkadaş, iktidarı eleştirdiği bugünkü yazısında klişeleşmiş, “Ekmek yoksa pasta yesinler” sözünün hikâyesini şöyle anlattı:

“Fransa Kralı 16. Louis’in taç giyme töreninin yapıldığı sırada Paris’teki ekmek kıtlığı doruğa ulaşmıştır. Tören yapılırken sarayın dışında toplanan halk dertlerini duyurmak istemekte ve çare aramaktadır. Rivayet odur ki; dışarıdan gelen sesler yükselince, Kral Louis’in eşi Marie Antoinette ‘Ne istiyor bu insanlar?’ diye sormuş, yakınlarından biri ‘Ekmek yokmuş, ekmek istiyorlar’ demiştir. Bunun üzerine, Antoinette’nin ‘Ekmek yoksa pasta yesinler’ sözünü dile getirdiği iddia edilir.”

“AKP iktidarının gündeme getirdiği son ev kredisini duyunca aklıma bu hikâye, gözlerimin önüne ise uzun ekmek kuyrukları geldi” diyen Yarladaş, şunları kaydetti:

“AKP iktidarı, 2 TL’lik Halk Ekmek kuyruklarında bekleyen milyonlarca kişiye güya müjde veriyor ve 120 ay vade ile ev alabileceklerini söylüyor. Yurttaşlar 2 TL’lik ekmeğe zam gelmesin diye dua ederken, iktidar partisi halkın 1. 5 milyon TL değerindeki ortalama bir ev için ayda 20 bin TL taksit ödeyebileceğini düşünüyor. Halktan o denli kopmuşlar ki; bunu bir de müjde olarak duyuruyor ve saatlerce anlatıyorlar. Ne dersiniz; ‘Biz ekmek alamıyoruz, ne evi!’ diye tepki gösteren olursa, ‘Ekmek alamıyorsanız, ev alın’ diyen biri çıkar mı içlerinden? Çıkarsa hiç şaşırmam…”

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