Barış Yarkadaş: Cumhur İttifakı’nın propagandisti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Derin Yoksulluk Ağı'nın raporunu okudu mu?

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, “Cumhur İttifakı’nın propagandisti” diyerek seslendiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Derin Yoksulluk Ağı'nın raporunu okuyup okumadığını sordu.

Bugünkü yazısında ekonomideki kötü gidişatı ve vatandaşların yaşadığı zorluklardan bahseden Yarkadaş, Derin Yoksulluk Ağı adlı kuruluşun 103 hane ile görüşülerek gerçekleştirdiği rapora yer verdi.

“Raporda iç acıtan tablolar ve ifadeler var” diyen Yarkadaş, Erbaş’ın Karides, Kalamar, Midye yemeyin, bunları yemek günahtır” sözlerini de hatırlattığı yazısında şunları kaydetti:

“Vatandaşa ‘Ucuz alışveriş yapmak için pazarlara akşama doğru gidin’ diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da bu raporu okumasını çok isterim. En azından, savunduğu ve propagandisti olduğu iktidarın, ülkeyi ne hale getirdiğini görme fırsatı bulur. Belki bu raporu okuduktan sonra bir vicdan muhasebesi de yapar… Kim bilir…”

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