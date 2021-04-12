Barış Yarkadaş: CHP'nin Fındıklı'da astığı 128 milyar dolar nerede?" başlıklı afişler polis tarafından 30 dakika sonra indirildi

CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin Fındıklı'da astığı "128 milyar dolar nerede?" başlıklı afişlerin polis tarafından 30 dakika sonra indirildiğini duyurdu.

Yarkadaş paylaşımında, "CHP'nin Fındıklı'da astığı '128 milyar dolar nerede?' başlıklı afişleri polis tarafından 30 dakika sonra indirildi. CHP Rize İl Başkanlığı ise, bilboardları kiralayan şirketin rezerve yapmamasından dolayı afişleri asamıyor. Siz afişleri indirin ey AKP! Biz her koşulda soracağız! CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile az önce konuştum. Saltuk Deniz, 'Fındıklı İlçe Başkanımız Kadirhan Kadıoğlu ve ilçe yöneticilerimiz ile afişlerimizi astık, bir süre sonra indirildiği haberi geldi. Buna rağmen 128 milyarın akıbetini soracağız. Cevabını da alacağız' dedi." ifadesini kullandı.

CHP'nin afişleri pek çok ilde kaldırılmıştı.