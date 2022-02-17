Barış Yarkadaş: Ayhan Bilgen cumartesi günü Ankara’da bir otelde yeni partisinin ilk gayri resmi toplantısını gerçekleştirecek

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, eski HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yeni kuracağı partinin çalışmalarını hızlandırdığını ileri sürdü. Yarkadaş, “Önümüzdeki cumartesi günü, Ankara Büklüm Sokak’taki bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla toplanarak 2 sayfalık ‘Siyaset Belgesi’ni tartışmaya açacak. Bu toplantı, yeni partinin ilk gayri resmi toplantısı olma özelliği taşıyor” dedi.

Eski HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, cezaevinden çıktıktan hemen sonra HDP’ye yönelik eleştirilerini sıralamış ve partisinden istifa etmişti. Bilgen’in HDP’ye yönelik eleştirilerinin başında ‘’Türkiyelileşme’’ politikasının istenilen sonucu yaratamamış olması geldiğini ifade eden Yarkadaş, bugünkü yazısında yeni parti kurma hazırlığında olduğu ifade edilen Bilgen’in programına ilişkin edindiği kulisleri aktardı.

“Ayhan Bilgen’in HDP’den istifa etmesi sonrası parti kuracağı kulislerde dile getirilmiş ancak bununla ilgili somut bir adım atılmamıştı. Bilgen, bu süreç içinde çeşitli çevrelerle olan ilişkilerini de geliştirmeye başladı. Birçok ziyaret yaptı. Ancak bunların içinde en çok ilgi çeken, benim TV 100’de duyurduğum Doğu Perinçek ziyaretiydi. Ayhan Bilgen’in Perinçek’i ziyaret ettiğinin ortaya çıkması, kamuoyunda hayli tartışma yarattı. Ancak; Bilgen de Perinçek de görüşme esnasında ne konuştuklarına dair bir açıklama yapmadı” diyen Yarkadaş, şunları aktardı:

“Ayhan Bilgen, şu sıralar yeni kuracağı partinin çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki cumartesi günü, Ankara Büklüm Sokak’taki bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla toplanarak 2 sayfalık ‘Siyaset Belgesi’ni tartışmaya açacak. Bu toplantı, yeni partinin ilk gayri resmi toplantısı olma özelliği taşıyor.”

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