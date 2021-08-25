Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, “Ankara’ya Taliban bayrağı asacaklar…” başlıklı bugünkü yazısında, “Yukarıdaki başlığı okuduğunuzda içinizin ürperdiğine eminim… Zira; sizin okurken, benim ise yazarken ürperdi… Ancak ne yazık ki; AKP iktidarının Taliban’a yönelik hoşgörüsü, muhabbeti ve teveccühü, işaret ettiğim günlerin hiç de uzak olmadığını gösteriyor” dedi.

AKP iktidarını, “Dünyanın ileri gelen ülkeleri vahşi Taliban örgütünün ‘Afganistan İslam Emirliği’ adını verdiği sözde devlete karşı en azından ‘temkinli’ yaklaşırken, AKP iktidarı ısrarla ve inatla, ‘selin önünden kütük kaparım’ mantığıyla bölgeye nüfuz etmeye ve rol kapmaya çalışıyor” diye eleştiren Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP’nin bu adımı, diplomasiden bi haber olduklarını da gösteriyor. Türkiye’yi 20 yıldır yönetiyorlar ama diplomasiyi hala öğrenemediler. Eğer öğrenmiş olsalar, daha ilk günden Taliban’a sıcak mesajlar vermez, işbirliğine gönüllü olduklarına dair açıklamalar yapmazlardı. İlk adımın onlardan gelmesini bekler, buna göre bir tavır alırlardı.

Böyle yapmadıklarına göre, belli ki; bir aceleleri var. Ya Afganistan’ın yeniden inşa sürecinde 5’li çete üzerinden rant devşirme, ya da ‘durumdan vazife çıkarıp’ ABD’ye ve AB’ye hoş görünme çabasındalar. Kuşkusuz her ikisi de olabilir.

Ancak görünen o ki; AKP’nin bu tutumu, Afganistan İslam Emirliği adı verilen sözde devleti tanıyan ilk ülkenin AKP yönetimindeki Türkiye olacağını gösteriyor. Bu da Ankara’nın göbeğine Taliban’ın bayrağının asılması anlamına geliyor. Ne yazık ki; o günlere de şahit olacağız… Bugüne dek yaşanan gelişmeler, onu gösteriyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.