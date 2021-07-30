Barış Yarkadaş: AKP ve MHP, ABD politikaları ve talimatları doğrultusunda, Afganlara kucak açıyor

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilme kararı ve ülkede Taliban hakimiyetinin artması, 4 milyon Suriyeli'nin ardından 6,5 milyon Afgan mültecinin de Türkiye'ye göç etme tehlikesini doğurdu. Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Afgan vatandaşların İran’dan rahatlıkla geçerek Türkiye’ye ellerini kollarını sallayarak geldiklerini iddia etti. Yarkadaş, “Afganistan vatandaşlarının arkasında tek bir güç var, ABD” dedi.

“Medya üzerinde çok fazla durmadı ama ABD’nin bir dönem kendisiyle işbirliği yapan Afganları bölgeden çıkarmak için ciddi bir fon ayırdığı, bu fonun da Afganistan’daki ABD’liler tarafından yönetildiği satır aralarında kaldı. Fondan yararlanmak ve dolayısıyla ülkeden çıkabilmek için, ABD’nin bölgedeki temsilciliklerine başvurmanız ve yaklaşık 40 sayfalık bir formu doldurmanız gerekiyor” diyen Yarkadaş devamında şunları kaydetti:

“Formda, nerede ve ne zaman hangi görevde bulunduğunuz, irtibatta olduğunuz ABD’liler, mesleğiniz, geçim kaynağınız ve benzeri bilgileri içeren sorular var.

Bir dönem ABD ile işbirliği yapan şu an ise Taliban’dan kaçmaya çalışan kişiler, bir süre önce bu formları doldurmaya başladı. Ancak kendilerine herhangi bir ‘dönüş’ olmadı. ABD işbirlikçisi Afganlar, bunun üzerine rahatsızlıklarını yüksek sesle dile getirdi. Bazı Afganlar ‘Bizi ortada bırakıyorsunuz, ne arayan ne soran var’ deyince, formlara yönelik işlem hızlandırıldı. Belli ki; formların toplanmasının ardından bir ‘tahliye planı’ hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Böylece binlerce Afgan, ABD’nin tahliye planı doğrultusunda üç ülkenin sınırını geçerek Türkiye’ye yerleşmeye başladı.”

Yarkadaş devamında da şu görüşlerini aktardı:

“Kısacası; şu an Van sınırını Türk karakollardaki ‘Hudut Namustur’ yazısına rağmen rahatlıkla geçen Afganların büyük bölümü, ABD’nin bölgedeki işbirlikçileri… AKP ve MHP, ABD politikaları ve talimatları doğrultusunda, Afganlara kucak açıyor. Çünkü; AKP ve MHP’nin iktidarda kalabilmek için ABD desteğine ihtiyacı var. Her iki parti, Afganları Türkiye’ye kabul ederek, Biden’ın desteğini alabileceğini düşünüyor ve bunu da “Mazluma kucak açıyoruz” diye pazarlıyor.”

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