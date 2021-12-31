Barış Yarkadaş: AKP’liler 70 puan alamıyor diye kuralı değiştirdiler

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili olduğu dönemde mülakatla alımlara tepki gösterdiğini anlattı. 2016 yılındaki hâkim ve savcı sınavını hatırlatan Yarkadaş, “Tam anlamıyla skandaldı. Zira; yazılı sınavda 100 üzerinden 90 ya da 92 alan çok sayıda avukat, savcılık ve hakimlik mülakatında elenmişti!” dedi.

Şikâyetler üzerine konuyu araştırdığını söyleyen Yarkadaş, AKP iktidarının önceki sınavlarda, hakim ve savcı yapmak istediği çok sayıda AKP’li avukatın yazılıda alması gereken 70 puana ulaşamadığını görünce, KHK ile bu şartı kaldırdığını ifade eden Yarkadaş, şöyle devam etti:

"Böylece, neredeyse yazılı sınava giren herkes 'mülakata girme' hakkı kazanıyor. Sınavda 90 ya da 92 almanızın ise hiçbir anlamı kalmıyor.

Neden mi? Çünkü; adına 'Mülakat Heyeti' denilen bakanlığın 3 ya da 4 yöneticisi, sizi 5 adayla birlikte bir odaya alıyor. Böylece sözde mülakat başlıyor. Kişi başına toplam 40 SANİYE süren mülakatta, öğrenim gördüğünüz yer ve garip bir soru yöneltiliyor. Mülakat böylece bitiyor.

Peki hakim ya da savcı olup olamayacağınıza nasıl karar veriliyor? Çok basit: Kurul, sizinle ilgili başvuru formundaki “referans’’ kısmına bakıyor. Referans kısmında AKP milletvekilleri, bakanlar, AKP’li il ya da ilçe yöneticileri ya da AKP’ci dernek ve vakıfların isimleri yazıyorsa, 40 saniyelik mülakatı geçiyor; hakim ya da savcı olma hakkı kazanıyorsunuz."

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