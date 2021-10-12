Barış Yarkadaş: AKP lafa gelince CHP’yi suçluyor ve “Tek dikili ağaçları bile yok” diyor ama bir yanda TOKİ, bir yanda Milli Emlak sata sata bitiremiyor!

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün sitesinde satışa çıkarılan tam 2 bin 584 adet taşınmazın listesi ve fotoğrafları olduğunu belirterek, “Bu sayı önceki haftalarda 2300 civarındaydı. Demek ki; satışa sunulacak yeni araziler bulunmuş” diye yazdı.

Özelleştirmelere tepki gösteren Yarkadaş, “Neredeyse Türkiye’nin dört bir yanında bulunan bu taşınmazlar, 40 bin TL’den 700 bin TL’ye uzanan fiyatlara satılıyor. Haritada kırmızıya boyanmış alanlarda gösterilen ve satışa sunulan arsaların altında kaç metrekare olduğu ve kaç TL istendiği yazıyor” diyerek şu haritayı paylaştı:

“AKP iktidarı lafa gelince CHP’yi suçluyor ve “Tek dikili ağaçları bile yok” diyor ama bir yanda TOKİ, bir yanda Milli Emlak sata sata bitiremiyor!” diye sitem eden Yarkadaş , “Satışı gerçekleşen arazilerden elde edilen gelirler hangi amaçlar için kullanılıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

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