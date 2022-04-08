Barış Yarkadaş: Akademisyenler YÖK’ten açıklama bekliyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş bugünkü yazısında akademisyenlerin taleplerini aktardı, “Akademisyenler YÖK’ten açıklama bekliyor” dedi.

“Özel üniversitelerde görev yapan akademisyenler, yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin olarak, YÖK’ten kapsamlı ve doyurucu bir açıklama bekliyor. Bu sorunların bir kısmını bu köşede dile getirmiş ve kamuoyunu bilgilendirmiştim. Sorunları herkes öğrendiğine göre, sıra artık çözümde” diyen Yarkadaş, şunları kaydetti:

“Eşit işe eşit ücret sloganıyla yola çıkan, yaşadıkları akademik – bilimsel ve ekonomik sorunları dile getiren akademisyenler, YÖK’ün kamuoyunu yazılı bir açıklama ile bilgilendirmesini talep ediyor. Akademisyenler, ‘Hangi üniversiteler hakkında hangi araştırma ve soruşturmalar başladı? Bu soruşturmalar hangi aşamada? Bunları öğrenmek istiyoruz’ diyor.”

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