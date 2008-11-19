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Spor

Barış ve Emre dönüyor

Teknik direktör Skibbe isterse Barış Özbek ve Emre Güngör, Ankaraspor maçı 18 kişilik kadrosunda yer alacak.

19 Kasım 2008 02:00


Teknik direktör Skibbe isterse Barış Özbek ve Emre Güngör, Ankaraspor maçı 18 kişilik kadrosunda yer alacak.

Bu sezon sakatlıklardan en fazla etkilenen kulüp olan Galatasaray'da iki yıldız daha formalarına kavuşuyor.

Kayserispor maçında ayak bileği kırılan Barış Özbek ve Steaua Bükreş maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Emre Güngör'ün uzun süren tedavileri sonuç verdi. Özellikle sezonun ilk yarısını kapattığı öne sürelen Barış Özbek'in, beklenenden çok önce iyileşmesi ve takımla birlikte çalışmalara katılması sarı kırmızılı teknik heyeti fazlasıyla sevindirdi.

2 ayı aşkın süredir futboldan uzak olan Barış Özbek ve Emre Güngör artık takımla birlikte tam kapasite antrenmanda yer alıyorlar. Sarı kırmızılı kulübün sağlık heyeti teknik direktör Skibbe'ye verdiği raporda Barış ve Emre'nin artık maç oynayacak seviyeye geldiklerini bildirdi. Bu duruma göre Skibbe'nin isterse iki futbolcuyu da cumartesi günü oynanacak olan Ankaraspor maçı kadrosuna alabileceği hatta ilk onbirde yer verebileceği öğrenildi.

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