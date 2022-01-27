Barış Terkoğlu: Sakallı generallere hazır mısınız?

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 2011 ve 2013 yıllarında SADAT tarafından kanun tasarısı haline getirilen taleplerin detaylarına dikkati çekti. “SADAT, hükûmete kanun teklifi verecek kadar siyasetin içindeydi” diyen Terkoğlu, SADAT’ın lideri Adnan Tanrıverdi’nin “TSK’nin erkek mensupları sakal bırakabilmeli” önerisinde bulunduğunu ifade etti; “Önümüzdeki dönem ‘sakallı generaller’ görmemiz sürpriz olmayacak” dedi.

Barış Terkoğlu bugünkü yazısında Gazeteciler Caner Taşpınar ve Ersin Eroğlu’nun yazdığı “Gölge Ordu” kitabında yer alan SADAT’ın bazı taleplerine dikkati çekti. “Kitapta yer alan SADAT faaliyet raporunda SADAT’ın bazı yasal düzenlemeler için özel çalışma yaptığı, bunu hükümete de sunduğu görülüyor. 5201 ve 5202 sayılı kanunlar, savunma sanayi faaliyetlerini düzenleniyor” diyen Terkoğlu, kitapta yer alan 2013 tarihli faaliyet raporundaki şu ifadeleri aktardı:

“5201 ve 5202 sayılı kanunlarda, ‘Uluslararası Özel Savunma Danışmanlık Şirketlerinin’ kurulması, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet göstermesine imkân verecek değişiklikler yapılarak ‘Savunma Sanayii Hizmet Sektörü’ adı altında yeni bir hizmet sektörü oluşturulması sağlanacaktır.”

“Kısacası SADAT, hükümete kanun teklifi verecek kadar siyasetin içindeydi” diyen Terkoğlu, “Başkanlık Sistemi’ni bile ‘biz gelsin dedik’ diye açıklayan Tanrıverdi’nin kitapta yer alan çalışmalarına, konuşmalarına, önerilerine bakınca, daha yapılacaklar varmış gibi görünüyor” görüşünü ifade etti.

Teroğlu ayrıca şunları kaydetti:

“Zira, SADAT, ASDER ve ASSAM’ın, 28 Aralık 2011’de hazırladığı anayasa taslağında henüz hayata geçmeyen önerilerden bazıları şöyle:

'Milli Güvenlik Kurulu kaldırılmalıdır, Anayasada değişmez maddeler bulunmamalıdır, Laiklik ilkesi Anayasadan çıkarılmalıdır, Tüm etnik gruplara anadilde eğitim imkânı sağlanmalı, İdam cezası gelmelidir, Anayasa’dan ‘Türk’ kavramı çıkarılmalıdır, Türkiye federasyonlara ayrılmalıdır.'

Tanrıverdi’nin 'TSK’nin erkek mensupları sakal bırakabilmeli' gibi ayrıntılı önerileri olduğu hatırlanırsa önümüzdeki dönem 'sakallı generaller' görmemiz sürpriz olmayacak."

Terkoğlu, “Parmağıyla dışarıyı gösteriyor. Ama asıl işini burada yapıyor. Kar yağarken içinde olduğunuz su sürekli ısınıyorsa, farkında değilsiniz, belki de ateş üstündeki kazana alışıyorsunuz” diye uyardı.

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