Barış Terkoğlu: SADAT, Türk ordusunda personele verilmiş çok özel savaş ve silah bilgilerini, teknik ve taktik birikimi, yurtdışına satıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, irtica nedeniyle ordudan ihraç edilen askerlerin kurduğu SADAT'ın TSK personelini işe aldığını belirterek, "Türk ordusunda bu personele verilmiş çok özel savaş ve silah bilgilerini, teknik ve taktik birikimi, yurtdışına satıyor. Konuştuğum kimi askeri hukukçular bu bilgilerin yurtdışına çıkarılmasının suç sayılabileceğini söyledi. Anlattıklarına göre bu faaliyetin, hem Askeri Ceza Kanunu’nda hem de Türk Ceza Kanunu’nda karşılığı var." diye yazdı.

SADAT'ın verdiği ilanlarda Türk askeri birikiminin yabancı silahlı güçlere pazarlandığına işaret eden Terkoğlu, "Bunun denetiminin kim tarafından yapıldığını, içeriğin yabancı askeri güçlere sunulmasının yaratacağı sakıncaları ise halen bilmiyoruz. Libya’da görev yapacak komutanı yazan gazetecinin “devlet sırrı” suçlamasıyla cezalandırıldığı Türkiye’de, SADAT’ın TSK’nin özel bilgilerini yurtdışına taşımasına ses çıkarılmaması, meseleyi daha da karmaşık hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

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