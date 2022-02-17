Barış Terkoğlu: Oktarcılar trend topic operasyonuyla hem gazetecilere 'yazmayın' diyorlar, hem de iktidara selam çakıyorlar

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 'Adnan Oktarcılar' tarafından kendisinin de arasında olduğu gazetecilerin, sosyal medya gündemine sokulduğunu, talimatın bizzat Oktar'dan geldiğini yazdı.

Terkoğlu yazsında birer gün arayla kendisinin, gazeteci Barış Pehlivan ve Ayşenur Arslan'ın Oktarcılar tarafından Twitter'da Türkiye gündemine sokulduğunu söyledi.

"Nasıl oluyordu da üyeleri çeşitli cezalar almış, kimi firar etmiş örgüt, Edirne Cezaevi’nden verilen bir talimatla, bu işi yapabiliyordu?" diye soran Terkoğlu, "Konuştuğum güvenlik yetkilileri, Oktarcıların bu yolla hem biz gazetecilere hem de 'iktidara' mesaj verdiğini söyledi. Bize 'Oktar yapılanmasını konuşmayın, yazmayın' diyorlardı. İktidara ise 'Bakın biz de sizdeniz, sevmediğiniz gazetecilerle uğraşıyoruz' diyerek selam çakıyorlardı" dedi.

Terkoğlu ayrıca şunları kaydetti:

"Oktarcıların sosyal medya hesapları üzerine yapılmış incelemede, kullandıkları sahte hesapların listesi çıkarılmış. Bu şekilde, en az 250 ayrı hesabın, tek merkezden kontrol edildiği görülüyor.

Kim bu hesaplar derseniz, aslında dava dosyasından, sahte hesapları kimlerin yönettiği de görülebiliyor. Sanıklardan Raif Ergin’in bilgisayarından çıkan belgede, isim isim yazıyor. Her bir gerçek kişi üzerine, bir sahte hesabın yaratıldığı okunuyor.

Özetle... Yapılan çalışmalara göre bu eylemin talimatı bizzat Oktar’dan geliyor. Ardından hedef alınan kişi hakkında içerik oluşturulması ve sosyal medyada Türkiye gündemi yapma gerçekleşiyor. Bu sırada, bu işleri yapan bazı aracılara da para ödenerek birkaç saat gündemde kalınması sağlanıyor. Operasyondan bu yana, yani dört yıl süresince, bu iş için aracılara ödenen paranın, 7-8 milyon lira olduğu düşünülüyor."